Viviamo tempi dove tutti possiamo improvvisarci fotografi, grazie telefonini ultra tecnologici che ci mettono a disposizione filtri e sistemi di messa a fuoco automatici, oltre alla possibilità di tenere in memoria migliaia di foto, spesso dimenticabili. Eppure c’è stata un’epoca, neanche troppo remota, dove ogni fotografia aveva un’aurea di sacralità, essendo la trasposizione su celluloide di un momento da selezionare con cura, dovendo fare i conti con gli ormai vetusti rullini i quali rendevano i margini di errore estremamente limitati.

Un’epoca della quale Aurelio Amendola è stato certamente uno dei massimi esponenti. Nel corso della sua lunga carriera, il suo obiettivo ha ritratto i più importanti esponenti delle avanguardie del Novecento tra cui De Chirico, Lichtenstein, Pomodoro e Warhol. Una passione, quella per l'arte del XX secolo, che acquista anche un valore umano per le frequentazioni personali del fotografo con alcuni artisti. Rapporti di amicizia che hanno dato vita ad importanti lavori monografici dedicati a scultori e pittori moderni tra cui Marini, Burri, Manzù, Fabbri, Ceroli, Vangi e Kounellis.

Un legame, quello tra Amendola e gli artisti, raccontato nelle fotografie di Visti da Vicino, l’esposizione monografica (visitabile fino al 19 settembre) di casa Rusca dedicata al fotografo pistoiese, il quale proprio sabato scorso ha visitato il museo locarnese.

“Era da tanto tempo che volevo fare una mostra a Casa Rusca, un museo che ha accolto grandi artisti e dove nessun fotografo aveva mai fatto una esposizione simile – racconta Amendola al Corriere del Ticino -. Ma devo ammettere che, quando l’ho vista per la prima volta, sono rimasto scioccato: è un percorso bello, direi gioioso. Non solo per le foto, ma per come i curatori hanno interpretato il mio lavoro”.

Un lavoro che non si è mai limitato alla semplice ritrattistica degli artisti: “Per fare un ritratto basta andare in uno studio e mettersi in posa. Rispettabilissimo, ma è qualcosa che a me non suscita emozione. Ho bisogno di vederli nel loro studio, mentre creano e sperimentano, come Hermann Nitsch che butta il sangue per terra o Alberto Burri che dà fuoco alle sue plastiche. È in quei momenti che riesci a captare il loro spirito, rendendo quindi la fotografia molto più che una semplice immagine”.

Non è però affatto scontato che un artista si lasci riprendere nel suo studio intento a creare, in un momento di intimità non solo artistica. “È chiaro che la fiducia in questo caso diventa fondamentale – racconta l’82enne toscano - proprio per questo non sono io a cercare loro ma viceversa. Non è presunzione, semplicemente è mettere in chiaro che coloro che mi chiamano stanno implicitamente accettando il fatto che rimarranno da soli con me per lungo tempo e saranno immortalati quando più esposti e vulnerabili. Un approccio che mi ha permesso di stringere legami e amicizie indissolubili”.

“Tuttavia non mi sono mai reso conto del fatto che fossi realmente a stretto contatto con i più grandi dell’arte moderna. Forse perché ho cominciato sin da subito con un artista del calibro di Marino Marini e poco dopo sono passato a Giorgio de Chirico. Solo oggi, che sono un po’ più vecchio e rintronato – scherza Amendola - realizzo meglio il valore delle persone che ho ritratto, non solo dalle fotografie ma anche dalle esperienze che ho vissuto con loro”.

Alcune delle quali rasentano il comico: “In uno dei miei ultimi lavori ho ritratto Mario Ceroli con delle ali. Finito il servizio andiamo a cena, ma mi vede incupito e chiede se c’è qualcosa che non va. Gli spiego che non sono affatto convinto delle foto e allora Mario si mette a sbottare malamente, dicendomi di tutto e portandomi in fretta e furia a Fregene, dove rifacciamo il servizio. Il giorno dopo mi chiama e mi dice se può incontrarmi ad Arezzo. Sapendo che è un pigro che non si muove mai, pensavo scherzasse. Invece poche ore dopo siamo assieme a mangiare una bistecca, con lui che dice che, nonostante io sia un rompiscatole di prima categoria, sono uno di quelli che c’è sempre e dà il meglio. Parole che ho pure messo in un mio catalogo e che lasciano intendere come il rapporto con questi artisti non finisce dopo le foto, ma prosegue anche quando la macchina fotografica viene lasciata a casa”.

Ma l’opera di Aurelio Amendola non è limitata solo alle testimonianze fotografiche degli artisti del ‘900: il fotografo toscano ha sviluppato infatti una grande sensibilità per la scultura. Documentando, tra l'altro, alcune note sculture del Rinascimento italiano. Celebri gli scatti delle opere di Jacopo Della Quercia, Canova e Donatello, e anche di singoli capolavori come il pulpito di Giovanni Pisano, Santa Maria della Spina e il Battistero a Pisa, la Basilica di San Pietro in Vaticano. In particolare Amendola si è dedicato alla fotografia delle opere di Michelangelo, per cui ha ottenuto numerosi riconoscimenti (nel 2007 è stato il primo fotografo ad essere presente all’Hermitage di San Pietroburgo con una mostra dedicata alle creazioni del Maestro rinascimentale).

“Mi ci sono voluti 30 anni per sentire di aver davvero realizzato delle foto delle sculture di Michelangelo degne. Ogni volta sentivo che mancava qualcosa, poi ho capito che dovevo tirare fuori dal marmo tutta la sensualità e l’essenza spirituale. Diciamo che il Buonarroti l’ho fatto mio: magari a volte è un po’ arrabbiato con me, ma in fondo ammette che ho fatto belle foto...”, scherza il fotografo.

Che è però meno ironico quando si parla dell’evoluzione della fotografia negli anni: “Quando ho fotografato Andy Wharol avevo solo un’occasione per immortalarlo, quindi ho impiegato ore per curare ogni singolo dettaglio, senza possibilità di errori. Ora invece in un minuto uno porta a casa il compitino, senza neanche guardato il risultato, tanto male che vada si usa Photoshop per correggere le imperfezioni. Questa per me però non è fotografia, il mio mondo passa ancora dalla camera oscura”.

