Non un semplice surrogato

«Non volevamo cercare nel web un surrogato dell’esperienza fisica del teatro, non volevamo farci prendere dall’ansia di dover creare un cartellone on line in un momento in cui il teatro vive una crisi profonda, a causa della COVID», ha specificato Carmelo Rifici. «Per questo per un po’ abbiamo atteso. Fra ottobre e novembre, però, percependo che la situazione pandemica non migliorava, abbiamo iniziato a interrogarci». Lo spunto per queste nuove proposte, però, non nasce dalla fretta di cercare un’alternativa, non importa quanto coerente: come ha sottolineato Rifici, la ricerca teatrale, anche se spostata giocoforza sul web, continua ad essere spinta da domande profonde, necessarie, e assolutamente focalizzate sulle tematiche che la pandemia ha portato a galla. La parola, il corpo come luogo di fragilità e malattia, i riti annullati perché ritenuti pericolosi (quello del teatro, i funerali): queste le zone attorno alle quali si è focalizzato il progetto artistico che spazia attraverso varie forme, dal documentario web alla conferenza, dal video ai paesaggi sonori. «Abbiamo capito subito che non avremmo potuto affrontare tutto questo da soli – ha precisato Paola Tripoli – ma che per portare a buon fine un progetto tanto ambizioso avremmo dovuto coinvolgere altri artisti». Artisti del territorio, da Cristina Galbiati ad Alan Alpenfelt, da Camilla Parini a Zeno Gabaglio, ma anche scrittori come Angela Dematté, che accompagna il lavoro di Rifici da tempo, il giovane drammaturgo Riccardo Favaro, Francesca Sangalli e Lorenzo Conti. Da sottolineare anche la collaborazione con il regista Olmo Cerri e la squadra di REC per realizzare i video.