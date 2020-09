Chi ha seguito le recenti Settimane Musicali di Ascona ha avuto modo di apprezzarlo in un applaudito «solo» e all’interno di un paio di inedite formazioni create per l’occasione. Chi se l’è perso ha l’opportunità di ammirare il suo talento stasera nel primo concerto della rassegna OSI al LAC che vedrà il 42enne virtuoso tedesco della viola Nils Mönkemeyer – è di lui che stiamo parlando – affiancare il complesso ticinese nel Concerto per viola e orchestra del britannico William Walton, opera del 1929 e che ebbe quale primo esecutore nientemeno che Paul Hindemith, come Mönkemeyer virtuoso di questo strumento spesso considerato «minore» rispetto al violino. Lo abbiamo incontrato.

Cosa l’ha attratta da ragazzo e cosa continua ad affascinarla della viola, strumento relativamente poco conosciuto?«Il...