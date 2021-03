Confessioni di un trasgressivo

Non sempre le lettere svelano l’anima di chi le scrive. Spesso sono piene di menzogne spudorate e di esaltazioni personali, o di sottili perfidie che rigano la superficie dell’apparenza. Truman Capote (1924-1984) invece, come scrive il curatore Gerard Clarke nella prefazione all’epistolario È durata poco la bellezza «scriveva ai suoi amici nello stesso modo in cui ci parlava, senza freni, inibizioni o ricercatezze formali», presentandosi sempre per quello che veramente era. Così come lo sregolato scrittore americano fece nella quartina pubblicata al centro di una pagina tutta bianca di un giornale del Greenwich Village e usata poi come epigrafe di un romanzo: «Sono alcolizzato/ sono omosessuale/ sono drogato/ sono un genio». Poche parole per raccontarsi come uomo trasgressivo, letterato che...