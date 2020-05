Dai pensieri al taccuino fino alle pagine stampate, per essere contemplata in silenzio o condivisa a gran voce lasciando che i suoi versi si librino nell’aere, liberi di attraversare mari e oceani navigando lungo i canali del web. La poesia non conosce ostacoli, né tantomeno si ferma davanti a una pandemia. Se non per riflettere, elaborare sentimenti, emozioni, ma anche turbamenti, incertezze, speranze e affidarli alle parole, ora in versi, ora a ruota libera. La poesia non si ferma, no, e ha nelle nuove tecnologie gli alleati ideali per raggiungere i suoi estimatori, ovunque essi siano, e conquistarne altri.

«Lontani ma vicini», recitava la campagna cantonale di sensibilizzazione durante la quarantena. «Lontani ma vicini», viene sottolineato da Armida Demarta nel presentare la nuova edizione di Poestate, il festival culturale luganese consacrato alla poesia da lei creato e diretto fin dal 1997.

Connessa e interconnessa, la 24. edizione di Poestate propone idealmente un viaggio in tre parti che prende il via da Lugano, passa dalla Lituania per raggiungere il Venezuela e infine la Colombia. © Shutterstock

Un’edizione straordinaria in modalità alternativa che dà appuntamento da giovedì 4 a sabato 6 giugno in Rete: per «un evento letterario collettivo connesso e interconnesso virtualmente da luoghi diversi in un viaggio in tre parti che prende il via da Lugano, attraversa il Canton Ticino e la Svizzera fino a toccare varie città in Italia passando per Taiwan, per poi raggiungere la Lituania e andare oltreoceano in Venezuela e infine in Colombia, Paese ospite d’onore per omaggiare un vate da Nobel», Gabriel Garcia Marquez.

Nonostante gli spazi di ritrovo non siano quelli tradizionali, la formula affermata di Poestate, come precisa la direttrice artistica in una nota, rimane quella di sempre, con numerosi ospiti locali, nazionali e internazionali. «Una rosa letteraria – viene sottolineato – che spazia da poeti affermati ad autori emergenti, dal vate alla nuove scoperte, dalle letture classiche alle avanguardie, dalle performance (artistiche e di danza, ndr.) alle produzioni sperimentali». Non mancano poi riflessioni su temi quali «Poesia ed editoria», «La letteratura come destino» e uno sguardo sul mondo del Poetry Slam, nonché intermezzi musicali. Una formula, quella di Poestate, che riflette una grande progettualità culturale che dal 1997 ad oggi ha confermato l’evento quale appuntamento di rilievo nel calendario della Svizzera italiana.

Il palco di Poestate è pronto ad accogliere i suoi ospiti. © CdT/Archivio

«Questa edizione in virtuale per un festival è una prima sperimentale dando così continuità progettuale con un format dinamico, che passa dai tempi lenti di un palco reale ai tempi dinamici di un palco virtuale, per essere seguito nel web da ogni luogo e non-luogo: dapprima con un “live” in tre parti, il 4-5-6 giugno a partire dalle 18.00, sulle piattaforme di Ticinonline – che si ringrazia per la collaborazione e il supporto della messa in rete su Poestate.ch, Piazzaticino.ch, Facebook.com/ticinonline.ch e Youtube.com/ticinonline. Poi, nei giorni successivi la produzione passerà sul canale YouTube di Poestate».

Fitto come sempre il programma degli appuntamenti, tra letture, presentazioni e omaggi (vedi box sotto). A dare il «la» alla 24. edizione i poeti Andrea Bianchetti e Lia Galli, autori di Gratosoglio e rispettivamente Costellazioni distoniche. Tra gli ospiti anche Giovanni Ardemagni, Amos Mattio, Tomaso Kemeny, Marco Pelliccioli, Anna Maria Di Brina, Gilberto Isella, Gaia Grimani, Massimo Daviddi, Stella N’Djoku, Aurelio Sargenti, Fabio Contestabile, Rodolfo Cerè, Mya Lurgo, Dome Bulfaro, Simone Savogin, Laura Accerboni, Mia Lecomte, Olga Elena Mattei e William Ospina. «Una grande rosa di ospiti diversi tra loro uniti dalla parola poetica e che quest’anno per l’emergenza coronavirus sono virtualmente lontani ma vicini».

