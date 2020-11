I corsi - scrive la PGI in una nota - sono strutturati su tre livelli di capacità: principianti, medi e avanzati. I partecipanti provengono da tutta la Svizzera, malgrado una notevole presenza di grigionesi. Si tratta per la maggior parte di ultracinquantenni, perlopiù donne e di lingua madre tedesca.

I corsi sono suddivisi in due parti: il mattino è dedicato alla formazione in aula curata da insegnanti locali; nel pomeriggio vengono proposte attività collaterali radicate nel territorio.

Vengono ad esempio organizzate visite al Museo Poschiavo, a Casa Tomé o a Casa Console, come pure incontri con produttori locali. La cuoca Maria Grazia tiene un corso introduttivo di cucina con le erbe spontanee, mentre il salumiere spiega il suo lavoro in italiano, durante un’attività pensata appositamente per far conoscere i prodotti tipici.

Il premio è stato realizzato per questa edizione in legno di castagno: un materiale che fa da denominatore comune per Mesolcina, Calanca, Bregaglia e Valposchiavo. Si tratta di una grande ‘P’ intagliata con una tecnologia moderna, che poggia su una lastra in pietra naturale della Bregaglia, per conferirle stabilità e ancorarla maggiormente nel territorio.