Personalità del pop rossocrociato, conosciuto anche a livello internazionale, a dispetto della crisi ha appena lanciato Stories of the XXI. Parliamo di Bastian Baker, che ha confidato tutti i retroscena del disco ai nostri microfoni. Dalla gestazione di due anni agli stili che lo compongono, passando per l’esperienza circense.

Partiamo dal titolo dell’album: come è caduta la scelta su Stories of the XXI?«Ogni volta che devo trovare il titolo giusto per un album penso alle canzoni che vi sono contenute. Qual è la parola o la frase che può collegare tutti i brani? Beh, in questo caso racconto le storie di un’epoca, parlo delle relazioni, del mondo che viviamo, sia dal mio punto di vista sia da un punto di vista esterno. Mi piace molto ascoltare le storie di amici e conoscenti. Associandole alle...