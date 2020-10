Mi manca Umberto Eco. Mi manca in generale, come a mol-tissimi, perché è stato un punto di riferimento culturale e intellettuale senza paragoni. Mi manca la sua amicizia. E mi manca il poter pensare ogni tanto, quando il mondo si fa illeggibile, più illeggibile di quanto si possa mai immaginare: cosa ne avrebbe pensato Umberto? Cosa ci avrebbe detto di questa storia terribile che stiamo attraversando? Dove avrebbe trovato i riferimenti per leggere con la sua solita nitidezza e intelligenza il nostro presente? In che modo ci avrebbe acceso un pensiero, strappato un sorriso, regalato una consolazione di fronte a quello che stiamo vivendo?

Nessuno si sta chiedendo come cambieranno le nostre menti. Quando tutto questo che siamo costretti a subire finirà. Nessuno si sta chiedendo dove abbiamo sepolto...