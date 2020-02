La compagnia Finzi Pasca torna a Lugano. O meglio, dato che in realtà da Lugano non se n’è mai andata, torna in scena al LAC con «Bianco su bianco», poetica storia di vita e d’amore che ha già ottenuto successi in 43 città del mondo. A poche ore dallo spettacolo, in programma questa sera 1 febbraio e domani 2 febbraio, siamo andati a vedere l’allestimento e i lavori sul palco. Con il direttore tecnico Marzio Picchetti che ha svelato qualche segreto sulla compagnia...