«Abbiamo rischiato di festeggiare i nostri quarant’anni di attività in quarantena!» così - non senza ironia - Cristina Castrillo, fondatrice e anima del luganese Teatro delle Radici, commenta le iniziative che si terranno dal 4 al 15 novembre allo Studio Foce, al Teatro Foce e nella storica sala della compagnia, in viale Cassarate 4 (vedi programma sotto). Piatto forte del menu, il nuovo spettacolo Re-cordari: è da qui che è partita la nostra conversazione.

Re-cordari punta sulla rivisitazione del passato per conoscere il presente e immaginare il futuro: quasi un metodo da archeologo, ma con il cuore?

«Mi è piaciuta molto questa parola quando ho scoperto il suo significato in latino: “passare ancora dal cuore”. Ma a piacermi ancora di più è il legame con la memoria, visto che festeggiamo quarant’anni...