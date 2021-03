Critiche a Dante dalla Germania: «Shakespeare più moderno»

L’autore dell’articolo, senza risparmiare sarcasmo sulla devozione italiana per Dante, fa presente che il padre della lingua italiana ha avuto diverse fonti di ispirazione per la sua Opera, dai trovatori alla tradizione araba. «Si può dire che ‘la prima poesia d’arte madrelingua italiana è stata scritta in provenzale’. Brunetto Latini, maestro e amico di Dante, scrisse la sua enciclopedia chiamata Livre du Trésor in francese», osserva l’autore Arno Widmann. «Il poema di più di 14.000 versi vuole essere un ponte di 1300 anni con l’Eneide di Virgilio. Un’opera del genere ha bisogno di un ego enorme», prosegue l’articolo, che poi passa ad analizzare la disposizione di Dante di ricomprendere il mondo passato e presente con la lente morale dei ‘sommersi e salvati’, una visione decisamente diversa da quella dell’autore lontano quattro secoli, William Shakespeare, a cui viene paragonato.