La presentazione del film è però subito stata accompagnata dalle polemiche. Molti credono che il trailer e, di conseguenza l’intero film, dipinga il personaggio principale come incompreso e simpatico e che in qualche moda questo possa giustificare la violenza sugli animali. Il fatto di «elevare» in questo modo il personaggio di Crudelia ha difatti immediatamente scatenato le reazioni delle associazioni di animalisti sul web. Tra loro in particolare Peta, un’organizzazione no-profit per la tutela dei diritti degli animali. In un tweet l’organizzazione invita la casa cinematografica a sensibilizzare il pubblico: «Nessuno mostra la crudeltà sugli animali meglio di Crudelia. Chiediamo a Disney di prendere provvedimenti per evitare quanto accaduto con il precedente film La Carica dei 101 quando i rifugi furono inondati di cani, scartati dai fan che non erano preparati per la crescita dei cuccioli. Il diavolo si trova nei particolari e Crudelia deve ricordare agli spettatori che gli animali sono individui, non accessori, e che devono adottarli».