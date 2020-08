Mettere l’accento sul cinema che verrà ha significato per il Festival di Locarno 2020 puntare sui Pardi di Domani come principale sezione competitiva. Una scelta non certo improvvisata, visto che si tratta di una sezione che ormai da decenni svolge un ruolo essenziale nella scoperta di nuovi talenti a livello mondiale, ma che ha di certo comportato un cambio di prospettiva per molti spettatori ella rassegna locarnese, abituati più alla logica del lungometraggio che a quella del corto. Giunti a metà delle proposte dei due concorsi (svizzero e internazionale) il bilancio – tra alti e bassi più che normali in questo campo – non può essere che positivo.

Somalia, Senegal, Tunisia

In generale, non si può certo affermare che la visione del mondo di oggi proposta dai giovani cineasti dei Pardini sia...