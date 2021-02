È l’evento televisivo dell’anno. Quello, in assoluto, più seguito negli Stati Uniti con oltre 100 milioni di spettatori collegati. Per tacere di chi, nonostante il fuso orario, si è gustato la diretta da questa parte dell’Atlantico. Il Super Bowl è, di riflesso, l’evento più ambito a livello di inserzionisti pubblicitari. Perché, banalmente, permette di raggiungere il maggior numero di persone in pochissimo tempo. Quest’anno, la diretta è toccata alla CBS. Che, leggiamo, ha venduto gli spazi commerciali di 30 secondi – quelli standard, mettiamola così – a 5,6 milioni di dollari l’uno. Ma sono stati venduti anche spazi da 15, 40 o addirittura 60 secondi per un totale di 40-50 spot. Vista l’importanza dell’evento, più che di spot parliamo di vere e proprie opere d’arte in miniatura. Con, spesso, celebrità di primissimo piano che prestano il loro talento. Quest’anno, ad esempio, fra i tanti c’era anche sua maestà Bruce Springsteen. Di seguito, vi proponiamo una sintesi di quanto è stato trasmesso. Rispetto agli anni passati, va da sé, l’attenzione delle agenzie che hanno confezionato gli spot si è concentrata sulle restrizioni, sulla pandemia e sulla vita ai tempi del coronavirus.