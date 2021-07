Il contesto potrebbe sembrare molto diverso dai ghetti neri delle grandi città americane dove è nata la cultura hip hop. Eppure, anche tra i giovanissimi frequentatori di un centro culturale di Sidi Moumen, quartiere periferico di Casablanca, rabbia, paure e frustrazioni non mancano. Si tratta solo di trovare il modo più efficace per esprimerle. Le cose cambiano con l’arrivo di Anas, ex rapper che ha pagato caro la sua mancata sottomissione alle regole della società islamica, ma che è pronto ad occuparsi delle nuove generazioni. Questi i presupposti di Haut et fort, il nuovo film del regista marocchino Nabil Ayouch presentato in concorso. Il cineasta alterna le riprese documentarie delle lezioni, e poi delle esibizioni, dei giovani talenti sotto la guida dell’esigentissimo Anas con un tenue...