Ogni fine anno significa, purtroppo, stilare un bilancio di chi ci ha lasciato. Un fatto inevitabile, che fa parte della vita stessa. In tutti i campi, non escluso quello della musica. Quest’anno però il compito si rivela particolarmente arduo: complice il coronavirus il 2020 è stato infatti un anno tragico per il mondo musicale per l’assoluta mancanza di eventi in grado dar sfogo alla sua creatività ma anche per la scomparsa di un numero elevatissimo di suoi protagonisti. Alcuni dei quali vogliamo brevemente ricordare in un elenco sicuramente incompleto ma nel quale è percepibile la straordinaria ampiezza di colori della musica contemporanea che tutti loro hanno contribuito a forgiare e che ci accompagnerà ancora a lungo.

Bill Withers

Quando ottenne il suo primo successo nel 1971, si rifiutò di rinunciare al suo lavoro quotidiano nell'industria manifatturiera, insistendo sul fatto che il suo era un colpo di fortuna. Non era ovviamente così, come testimonia il resto della sua carriera fatta di canzoni entrate nella storia della musica black che gli hanno fruttato tre Grammy Awards, così come il meritato inserimento nella Rock 'n' Roll Hall of Fame nel 2015.

Little Richard

Uno degli artisti fondamentali in quello che ora chiamiamo rock’n’roll, e uno dei musicisti più impenitenti e rivoluzionari che abbiano mai camminato su questo pianeta. Tanto che tutti gli artisti della seconda metà del XX secolo, che se ne rendano conto o no, hanno un debito nei suoi confronti.

Eddie Van Halen

Nessun altro chitarrista rock si è avvicinato a quello che Eddie Van Halen ha fatto, dal profilo dell’innovazione stilistica, nella dozzina di album realizzati con la sua band omonima. Ha anche suonato l'assolo di chitarra (non accreditato) in "Beat It" e, secondo quanto riferito, ha chiesto una cassa di birra e lezioni di ballo a Michael Jackson come compenso.

Peter Green

È stato il fondatore dei Fleetwood Mac e ha contribuito a inaugurare la loro evoluzione da un vortice blues-psych al lavoro più lucido e lirico che il gruppo avrebbe esplorato dopo la sua partenza nel 1970. Curioso che la sua composizione più famosa pochi sanno sia sua...

Kenny Rogers

La regalità del country-pop. Raggiunse il successo in ambito rock con The First Edition, ma presto eclissò il gruppo e divenne una superstar in un ambito più elegante e raffinato. È stato autore di grandi successi come "The Gambler", "Lucille" e "Islands in the Stream”, ha registrato la versione definitiva dei classici dei Bee Gees, Lionel Richie e Mel Tillis. La migliore barba nel mondo dello spettacolo.

Jerry Jeff Walker

Sebbene emerso dalla scena folk del Greenwich Village degli anni '60, si è fatto un nome tra la comunità country grazie alle sue canzoni ruvide e tumultuose, venate di romantico romanticismo.

Toots Hibbert

È il musicista che ha dato il nome al genere musicale che ha lanciato mondialmente con una sua canzone del 1968 "Do The Reggay". Ed è stato, assieme ai suoi Maytals, uno degli artisti più energici e gioiosi che abbiano mai calcato le scene internazionali.

Charlie Daniels

Come sessionman di Nashville ha prestato il suo talento ad artisti del calibro di Dylan, Leonard Cohen e la Marshall Tucker Band. Come solista, grazie al suo indiavolato violino, ha contribuito a trasformare la musica country nel colosso commerciale che è oggi.

Florian Schneider

Insieme al compagno di scuola Ralf Hutter ha creato i Kraftwerk, band che ha ispirato gli ultimi 40 anni di synth-pop, musica dance elettronica e hip-hop. Ed è stato un incomparabile cantore dei computer di casa, del Tour de France e delle luci al neon.

McCoy Tyner

È stato è il pianista post-bop per eccellenza. Abbastanza potente da tenere testa in un quartetto che includeva John Coltrane, Jimmy Garrison ed Elvin Jones. Si dedicava alle melodie pure e alla strumentazione acustica quando molti dei suoi contemporanei stavano virando verso il free jazz e i sintetizzatori.

Stefano D’Orazio

Per quasi quarant'anni, dal 1971 al 2009 e poi tra il 2015 e il 2016, quando la band ha dato l'addio alle scene, è stato il cuore pulsante dei Pooh di cui era il batterista ma anche l’anima organizzativa e il prezioso autore di testi. Nel 2020, in piena pandemia, aveva scritto con Roby Facchinetti "Rinascerò rinascerai", dedicata a Bergamo, tra le città più colpite da quel coronavirus che poi lo ha stroncato.

Ezio Bosso

Un’anima consacrata alla musica che gli dava la forza di sopportare sempre con il sorriso le avversità della vita. Aveva mosso i primi passi in ambito ska passando poi alla musica più colta (di cui è stato uno degli ultimi grandi esponenti italiani, il cui talento era riconosciuto e apprezzato mondialmente) ma senza mai rinnegare il sui passato ma anzi, rimanendo nello spirito sempre e profondamente rock. Anche quando la malattia neurogenerativa che lo ha ucciso a 48 anni gli ha resto difficoltoso affrontare sia il pianoforte sia il palcoscenico. Ma non gli ha mai tolto il sorriso.

Ennio Morricone

Molti lo ricordano come indimenticabile autore di colonne sonore, ma è stato molto di più. Ossia uno dei pochi musicisti in grado di fare da ponte tra la tradizione classico-sinfonica e la contemporaneità, tra la ricerca e la sperimentazione e il pop. Una delle vere essenze musicali del Novecento.

Juliette Greco

Jujube, come amava chiamarsi, è stata la voce femminile del dopoguerra francese, la musa dell’esistenzialismo, l’ispiratrice di personaggi quali Sartre, Prevert, Queneau ma anche di un Miles Davis che faticò per tutta la vita a dimenticarla.

Candido

Uno dei fondatori del jazz afro-cubano. Ha messo la sua abilità percussionistica al servizio di Tito Puente, Machito, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Ma anche della nascente “disco” a cui ha dato, alla fine gli anni Settanta un’impronta “tribal” inconfondibile e inimitabile.

Gary Peacock

Uno dei grandi maestri del basso jazz . Innovatore epocale e mistico nonché presenza profonda nell'avanguardia del jazz ha dato il meglio di sé aassieme ai pianistki Paul Bley e Keith Jarrett che probabilmente non avrebbero avuto modo di tirare fuori il loro grande talento senza la sua discreta ma fondamentale presenza.

Manu Dibango

Inventore dell’afrofunk, con la sua «Soul Makossa» ha portato le ritmiche del suo Camerun ai vertici delle classifiche mondiali. Tanto che anche Michael Jackson ha finito per plagiarlo...

