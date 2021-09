Che si protragga su una manciata di secondi o sull’arco di lunghe ore, il dialogo ha sempre una valenza particolare: quella di intrecciare le vite degli interlocutori. In termini matematici, la conversazione rappresenta il punto in cui le rette dei vissuti si intersecano. Poco importa se poi queste rette siano destinate a non più toccarsi: in un processo osmotico quasi mai consapevole, alla fine di un dialogo ci si congeda portando con sé frammenti di vita dell’altro. E chi di persone (e personalità) ne incontra tante, è come se vivesse cento, mille volte.

È questo il caso di Hamid Mir, giornalista pakistano presente negli scorsi giorni a Lugano per il festival culturale «Endorfine», la cui biografia sembra impossibile da far calzare nei suoi 55 anni di età. Fermo oppositore dell’Establishment...