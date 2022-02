Cosa è rimasto di Sanremo 2022, a una settimana dalla vittoria quasi annunciata di Mahmood e Blanco? Tante canzoni, molte più del solito, e una voglia di palcoscenico che dopo il biennio COVID-19 ha preso un po’ tutti, al punto che all’Eurovision Song Contest aspirano in tanti e in tanti sono disposti a gareggiare per nazioni diverse dall’Italia: da Alberto Fortis ad Achille Lauro, da Spagna fino a Tananai.

EurofestivalLa prossima edizione dell’Eurovision Song Contest sarà al PalaOlimpico di Torino, dal 10 al 14 maggio, visto che l’anno scorso dopo oltre un trentennio (bisogna risalire a Zagabria 1990 e a Toto Cutugno con l’inno europeista Insieme:1992) l’Italia ha vinto la manifestazione con i Måneskin e ha guadagnato il diritto-dovere di organizzare quello che nel linguaggio comune rimane...