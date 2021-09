Un happening culturale che a tutto tondo indagherà cio’ che è stato Hugo Pratt, quanto abbia lasciato il segno nel mondo dell’immagine e della parola. Verranno presentate delle sequenze del docufilm e si potrà dialogare con i protagonisti di questa ricerca, viaggio e documentazione durata anni. Sullo sfondo di questa avventura la nascita di uno dei principali caratteri del Comic mondiale: Corto Maltese. Si racconterà anche del futuro di questo personaggio, in un ipotetico e ideale fil rouge tessuto inizialmente da Hugo Pratt a partire 1967, rieditato e disegnato da Martin Quenehen e Bastien Vivès in una nuova versione in “Oceano Nero“. Un volume a sé stante, che non rientra nella mitologia creata dall’artista di Rimini, un albo speciale che dà il via a una sorta di nuova collana dedicata alle avventure di questo giovane Corto, e non solo...