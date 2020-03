Normalmente tocca a lui scrivere di libri, visto che da quasi un ventennio è titolare della rubrica di recensioni letterarie sul nostro magazine settimanale ExtraSette. Stavolta però i ruoli si invertono e da recensore Sergio Roic passa a... recensito. In questi giorni, per i tipi di Mimesis è infatti in uscita il suo ultimo romanzo, Solaris, parte seconda, nel quale si cimenta in un’operazione difficile e non esente da rischi: dare un seguito a uno dei maggiori romanzi di fantascienza, Solaris, appunto, scritto nel 1961 dal polacco Stanislaw Lem e oggetto di due riuscite trasposizioni cinematografiche, del regista russo Andrej Tarkovskij nel 1972 e di Steven Soderbergh nel 2002.

Scrivere un sequel di un libro così complesso è una scelta decisamente ambiziosa...«È la stessa cosa che mi hanno...