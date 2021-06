Mattia Bonetti vive a Parigi dal 1972, ma torna in Ticino appena può. Il designer e poliedrico artista, classe 1952, alla Lugano dei palazzi oggi preferisce la romantica Gandria dove tutto è a passo d’uomo. Nella capitale francese il maestro realizza mobili-scultura, pezzi unici che si possono ammirare nei musei come il Victoria & Albert di Londra, il Cooper-Hewitt di New York e il Centre Pompidou di Parigi. Quest’uomo senza tempo dal talento multiforme si riscopre, in perfetta sintonia con la sua identità ticinese, «semplice e colto», esattamente come quella schiatta di architetti, pittori, artisti e decoratori che andarono in Russia nel 1700 e ancora prima in Europa. Mattia Bonetti considera il successo una conseguenza del lavoro e mal sopporta la notorietà. È un protagonista indiscusso...