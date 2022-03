Jazz. Incutono un certo timore queste quattro lettere dal suono celestiale. Pronunciandole, ci si apre nella mente un palco illuminato da luci calde e solcato da involucri umani di pura musica. I movimenti, le espressioni, gli sguardi e i sorrisi di intesa, tutti elementi cari all’occhio, ma uniti dal suono. Se potessimo «zoomare» nelle menti di coloro che in quel momento stanno imbastendo quell’incredibile scena, vedremmo intricatissimi intrecci di altissima conoscenza musicale e memoria muscolare. Questa fama gioca sia a favore che contro questo genere musicale. Se da un certo punto di vista questa riverenza accresce il suo fascino, dall’altro può fungere da deterrente per chi ci si vuole approcciare al jazz in maniera più spensierata. Okay, il primo album dei New York Duo Higher Perception...