Vincitore del bando “Close distance” promosso da Pro Helvetia, DANCEtheDISTANCE propone una sperimentazione coreografica in realtà virtuale e aumentata dando vita a una compagnia di danza virtuale e ad un evento performativo di natura immersiva che consente una fruizione in presenza e in remoto. Ideato per identificare soluzioni rispetto al distanziamento fisico e nuove forme di contatto tra le persone durante il lockdown, DANCEtheDISTANCE sperimenta forme di contatto, condivisione e fruizione dello spettacolo dal vivo sulla soglia tra reale e virtuale, fisico e digitale. Il progetto si svilupperà in più tappe, arricchendosi via via di nuovi elementi: dopo l’appuntamento del 12 settembre, sarà ospite del FIT Festival internazionale del Teatro di Lugano (4 ottobre) e sarà inserito nel programma inaugurale di MEET Digital Culture Center (27, 28 e 29 ottobre a Milano).