Sono tempi grami per la musica. L’emergenza sanitaria e le prospettive di una sua lunga durata stanno spingendo vari festival ad annullare i loro programmi. Ma c’è chi resiste. Come Moon & Stars che ribadisce: quest’estate (9-19 luglio) la rassegna locarnese si terrà regolarmente, come spiega il responsabile dell’organizzazione Dani Büchi.

Come mai questa coraggiosa decisione, nonostante le attuali difficoltà ed incertezze?«Perché penso ci sia una grossa differenza tra Moon&Stars e gli altri festival musicali svizzeri. Il nostro non è infatti solo un ciclo di concerti ma anche una grande risorsa per l’economia della regione, visto che ha un impatto economico superiore ai 60 milioni di franchi e dà lavoro ad alcune migliaia di persone. Ecco perché abbiamo deciso di tenere duro e andare avanti...