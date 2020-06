Ha iniziato la sua carriera a 4 anni come baby modello entrando poi nel mondo delle pubblicità. Nel 1993 esordisce nel cinema in Beethoven 2, dove interpreta Seth. Successivamente ha ruoli in Bye Bye Love e soprattutto in Face/Off, dove è Karl, fidanzato della figlia del protagonista. Ma il successo vero e proprio è con la parte di Steven Hyde nella sit-com americana That ‘70s Show.