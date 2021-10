Cosa deve aspettarsi il visitatore della mostra? «Vedrà una miscela di scrittori rappresentati con un po’ di ironia e alcune caricature. Nelle mie rappresentazioni ho tradotto le frasi degli scrittori in immagini così come le ho pensate io». Una sorta di arte dentro l’arte, insomma. «Ho voluto trasformare l’arte scritta in arte visiva», aggiunge. Leggere Dante Alighieri ha condotto l’artista esattamente nel mondo che ora propone ai suoi spettatori. «Mi trovo a cavallo con questo tipo di mostri, di caricature. Il grottesco per me è una cosa ironica, divertente, in cui una persona si prende in giro e prende in giro anche la natura umana. Questo grottesco mi colpisce molto, vedere tutte le paure e i sentimenti dell’essere umano mi attrae».