Qual è il regista che l’immenso e folle Stanley Kubrick definì «il più grande» dopo aver visto il suo primo visionario film Eraserhead? Colui che trent’anni fa rivoluzionò il mondo delle serie televisive con i piccoli grandi misteri degli abitanti di Twin Peaks? Che fallì pesantemente l’esperienza dell’adattamento di una pietra miliare della letteratura fantascientifica come Dune, risollevandosi poi con un’opera da brividi come Blue Velvet? Che ha voluto mischiare indissolubilmente arte e vita fin da giovanissimo e che a 21 anni, forse sotto l’effetto di droghe, ebbe un’allucinazione davanti a un suo dipinto che l’ha spinto a dedicarsi «alle immagini in movimento ma con la musica»? E che prima di abbandonare - si spera temporaneamente - il cinema ha girato due film tanto enigmatici e disturbanti come Mulholland Drive e Inland Empire, capaci di mettere in crisi anche i più fedeli tra i suoi fan? La risposta a queste domande è una sola: David Lynch, nato a Missoula (Montana) che mercoledì prossimo, 20 gennaio, festeggerà 75 anni. A questo personaggio multiforme e instancabile - non ha mai abbandonato la pittura ed è anche fotografo, musicista, scultore e attore (in Twin Peaks veste i panni dell’ispettore dell’FBI Gordon Cole) - non si può che augurare una lunga, lunghissima vita, certi che non ne sprecherà nemmeno un minuto. E se qualcuno rimarrà perplesso davanti a una sua opera, non sarà certo lui a spiegargliela. Un enigma rimane tale anche a 75 anni.