Elio Canevascini (Tenero, 1913- Mendrisio, 2009) non è certo uno sconosciuto. Medico e chirurgo insigne (fu primario all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio per un ventennio) il figlio dell’indimenticato consigliere di Stato socialista Guglielmo, fu sempre un fervente antifascista tanto che ben nota e documentata è la sua esperienza nel 1936 contro i franchisti in Aragona durante la Guerra civile spagnola. Meno studiata era invece sino ad ora la sua partecipazione in qualità di medico ad una missione (per quasi un anno) della Centrale sanitaria svizzera al seguito delle forze di liberazione titine sul fronte jugoslavo nelle drammatiche e sanguinose fasi conclusive della Seconda guerra mondiale. Il ritrovamento quasi casuale tra le sue carte private da parte dei figli del Canevascini di un...