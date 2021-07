Con la sua scomparsa entrò a far parte del Club 27 dei grandi artisti deceduti proprio a 27 anni come Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison.

Nel 2003, pubblica il suo album di debutto «Frank». Ma è nel 2006, con il toccante e autobiografico secondo album «Back to black», che viene catapultata sulla scena internazionale con brani come «Rehab». I premi si susseguono, tra cui il Brit Award per la miglior artista solista donna britannica e la nomina al Mercury Prize come album dell’anno.