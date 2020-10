Sono passati dieci anni da quel 6 ottobre 2010 che sembrava un mercoledì come tanti altri. Finché in redazione non iniziò ad arrivare una serie di telefonate che comunicavano che il giorno prima - martedì 5 ottobre - negli Stati Uniti, nei pressi di Las Vegas, si era verificato un incidente stradale nel quale aveva perso la vita Steve Lee. Una notizia alla quale inizialmente nessuno voleva credere, tanto più che le informazioni provenienti dagli States inizialmente erano frammentarie, con pochi e confusi dettagli tanto da lasciar sperare che si trattasse di un equivoco. Eppoi c’era il fatto che nemmeno troppo tempo prima Steve l’avevamo incontrato e stava bene, nonostante qualche leggero acciacco dovuto ad un violento tamponamento di cui era stato protagonista un paio di mesi prima. Anzi in...