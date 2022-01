Il mondo dello sport d’élite è uno dei campi più difficili da abbordare per il cinema, tanto lo spettatore ha impressi nella memoria non solo le star vere ma anche i modi di rappresentazione imposti dalle dirette televisive. Un discorso che vale ancora di più per il tennis, disciplina regina per l’eroe solitario e per il linguaggio del campo e controcampo. In Una famiglia vincente, il regista afro americano Reinaldo Marcus Green evita questa trappola in due modi: prima di tutto incentrando il racconto (come indica il titolo originale: King Richard) sul padre delle due giovanissime protagoniste: Venus e Serena Williams, future star assolute del tennis mondiale. D’altra parte, nella girandola delle variazioni attorno al titolo originale, la traduzione francese risulta tutto sommato la più azzeccata: Il metodo Wiliams centra in pieno il fulcro del film, ovvero l’illustrazione del «piano» (sintetizzato in un documento di 80 pagine) che il genitore ha redatto sin dalla nascita delle due figlie, descrivendo per filo e per segno le strategie che avrebbe messo in atto per portarle ai vertici delle classifiche mondiali. Le due ragazze (brave le giovanissime Saniyya Sidney e Demi Singleton) sono quindi quasi soltanto dei docili strumenti tra le mani del «re» Richard che, sempre più spesso man mano che il film avanza, si affida più alla propria cocciutaggine, deciso ad ignorare tutte le più collaudate strategie di successo. Un modo di procedere che gli procura non pochi nemici, che lo mette ai ferri conti anche con la moglie e che rischia di condurlo al fallimento, se non fosse per un gesto di umiltà che lo porta - per la prima volta - a piegarsi di fronte alla strenua volontà della figlia maggiore che nel 1994, a soli 14 anni, si sente ormai pronta per affrontare le giocatrici più forti al mondo.