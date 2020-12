E mentre la RSI è impegnata nel primo progetto di sviluppo di serie tv che dovrebbe dare i suoi frutti nel 2021, la RTS ha già accumulato una cospicua esperienza e la serie Unità di crisi , che prende il via domani sera, domenica, alle ore 21.55 su La1 con le prime due puntate è probabilmente il progetto più ambizioso realizzato finora in Romandia. Le premesse sono senz’altro di prim’ordine, a cominciare dalla scelta del regista, Jacob Berger, che ha alle spalle una lunga e solida esperienza in ambito sia cinematografico sia televisivo; e da quella del cast (molto numeroso) che vede tra i protagonisti il grande attore francese André Dussolier e l’elvetica-statunitense Isabelle Caillat. Lo spunto, che determina l’intero contesto dei sei episodi di 50 minuti l’uno, non potrebbe essere più ginevrino: un’agenzia umanitaria che porta un nome leggermente diverso ma rappresenta in pratica il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Unità di crisi si colloca quindi nel campo della fantapolitica, ma attorno alla vicenda principale si riconoscono dei plot secondari ispirati a fatti di cronaca di grande impatto mediatico anche al di fuori del nostro Paese, come le lotte ai vertici del calcio mondiale o le accuse di molestie fisiche verso i propri domestici formulate nei confronti del figlio di un noto dittatore medio orientale.

Le riprese in questo caso non si limitano però a Ginevra e ai suoi dintorni, poiché i personaggi si ritroveranno implicati in una complessa trattativa diplomatica e geopolitica incentrata sul sanguinoso conflitto armato (reale) che mette di fronte da anni l’Arabia Saudita e i ribelli yemeniti. Non mancano quindi né scene d’azione d’ambientazione desertica, girate non nei luoghi originali ma in Andalusia, né colloqui appartati che coinvolgono diplomatici e alti dignitari di varia provenienza, il che fa sì che non siano rare le scene parlate in arabo o in inglese. Jacob Berger si ritrova così a gestire un insieme complesso di trame parallele che spaziano tra diversi generi, visto che non mancano né la storia d’amore segreta né gli accenti da thriller, né tantomeno i giochi di potere che ruotano attorno all’ambita ma scottante poltrona di presidente dell’agenzia umanitaria. Quella di Unità di crisi è quindi senz’altro una scelta originale - e per molti versi controcorrente - nell’ambito delle serie televisive di produzione europea, poiché alla dimensione della fiction (che non risulta sempre facilissima da seguire) si somma la volontà di mostrare l’estrema importanza dell’azione umanitaria, che ha profonde radici nel nostro Paese, ma anche i quasi insormontabili ostacoli di tipo politico che essa incontrao nella realtà odierna.