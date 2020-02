Ogni tanto i pronostici della vigilia si avverano, anche a Sanremo dove, normalmente, «chi entra al conclave papa ne esce vescovo». Invece quest’anno, in quella che è stata un’edizione da record sia in fatto di ascolti che di lunghezza (non c’è stata serata conclusasi prima delle due di notte e anche sabato sera i verdetti sono giunti ben oltre lo scoccare dei due rintocchi) colui che negli ultimi giorni veniva dato come favorito, alla fine ha prevalso.

È il 39.enne cantautore pugliese Antonio Diodato che con la sua «Fai rumore» ha messo in fila in un serratissimo finale l’altro grande favorito, Francesco Gabbani con «Viceversa» e i debuttanti Pinguini Tattici Nucleari, sorprendentemente terzi con la divertente «Ringo Starr». Ma c’è di più, la romantica ballata di Diodato ha fatto il pieno di consensi anche tra la critica, portandosi a casa anche gli altri due premi più importanti: quello assegnato dalla sala stampa dell’Ariston e intitolato a Mia Martini e quello assegnato dalle Radio-Tv e intitolato a Lucio Dalla. A tutti gli altri 22 concorrenti in gara sono rimaste solo le briciole, raccolte da Tosca (cui è andato il premio per la miglior composizione musicale), al rapper Rancore (miglior testo) e a Francesco Gabbani (brano più suonato in Rete).