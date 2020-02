Gli altri premi del 70. Festival di Sanremo sono andati a Rancore (miglior testo), Tosca (miglior composizione musicale) e Francesco Gabbani (Premio TIM Music per il miglior responso in Rete).

«Ci sto capendo veramente poco. E' una sensazione stranissima. Sono sconvolto». Sono le prime parole di Diodato, dopo la vittoria del Festival di Sanremo. «Fin dal primo giorno mi sono sentito accolto da calore che non mi aspettavo. Ricevere tutti questi premi è una cosa molto inaspettata. Mi riempie di gioia». «Dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile».