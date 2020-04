Ad aprire il cartellone #IlCinemaTeatroACasaMia è uno spettacolo andato in scena il 1. dicembre 2013 e che (dalle 14.00 di lunedì 20 fino a domenica 26 aprile) invita a riscoprire la drammaturgia napoletana di Eduardo De Filippo. Stiamo parlando de Le voci di dentro, con Toni Servillo nella doppia veste di regista e interprete. Da lunedì 27 aprile alle 14.00, invece, è possibile (ri)vedere online Father and Son, pièce teatrale tratta da Gli Sdraiati e Breviario comico di Michele Serra. Diretto da Giorgio Gallione e interpretato da Claudio Bisio, lo spettacolo – presentato a Chiasso il 14 dicembre 2017 – racconta il rapporto padre-figlio radiografato senza pudori e con un linguaggio in continua oscillazione tra l’ironico e il doloroso, tra il comico e il tragico.

Il programma virtuale del Cinema Teatro prosegue con le registrazioni video del recital pianistico di Alexander Romanovsky intitolato Absolute Chopin (dal 4 maggio), dello spettacolo Sogno di una notte di mezza sbornia di Eduardo De Filippo (dall’11 maggio), del documentario Chiasso riflesso nel Tempo realizzato dal Foto-Cine Club Chiasso nel 2016 (dal 18 maggio), dell’esibizione di danza dell’Hamburg Ballett a firma del coreografo John Neumeie (dal 25 maggio, in esclusiva per gli abbonati Cinema Teatro) e del recital Metamorfosi tematiche e fantasie musicali del pianista Giuseppe Albanese (dal 1. giugno). I video, va detto, saranno visibili online per tutto il pubblico per sette giorni dalla loro pubblicazione.

«Con questa iniziativa – viene sottolineato in una nota – il Cinema Teatro spera di alleviare questo momento difficile e dare il proprio contributo per mantenere viva la passione per il palcoscenico e per la cultura in generale», in attesa di tornare ad accogliere nuovamente il pubblico nella sua storica sede di Chiasso.