«Non so se è perché sono dissociata dalla realtà o se vivo su un altro pianeta, ma al momento sono molto rilassata e mi sto divertendo tantissimo. Magari tra qualche ora avrò una botta di adrenalina, ma sto cercando di godermi questa esperienza stupenda senza farmi annebbiare dall’ansia». Parla come una veterana, ma ha solo 24 anni Ditonellapiaga, giovane cantautrice che tra qualche ora farà il proprio esordio sul palco dell’Ariston. Un countdown che permette a Margherita Carducci, suo vero nome, di scoprire tutti gli aspetti di quell’enorme carrozzone mediatico rappresentato dal Festival. «In questi giorni sto facendo interviste dalle 10 alle 18: non è scontato, ma mette a dura prova la voce, che in fondo rappresenta il principale motivo per cui tutti noi siamo qui. E poi ho la camera piena...