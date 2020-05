A come ABITUDINI Inevitabilmente, sono cambiate, come per molte altre attività «sociali», dal fare la spesa ad andare al bar. Secondo uno studio della rivista Variety, per il 47% degli spettatori ci vorranno mesi per riprendere fiducia nel tornare nelle sale. Il 28% dichiara che andrà al cinema meno di prima. Ma c’è un confortante 15% che assicura che ci andrà ancora di più.

BIGLIETTI Il cinema A.C. (After Coronavirus) sarà «no touch» a partire dalla biglietteria. Meglio i biglietti online e acquistati all’automatico. Rigorosamente con posto riservato.

CONTI Dovranno farli le sale che sceglieranno di aprire in un periodo come questo, già solitamente considerato di bassa stagione per il cinema.

DRIVE IN Più una trovata pubblicitaria che una vera alternativa alle sale. Provate a vedere un film d’estate, chiusi in auto, con la testa sul cruscotto e la visuale oscurata da un enorme SUV davanti a voi...

ESPERIENZA Ce ne siamo resi conto, guardando film a casa. Quello che fa la differenza è la condivisione fisica, la socialità, l’esperienza che si ha soltanto in sala. E chiedere agli amici: andiamo al cinema?

FILM Quella del cinema è un’industria globale. Perché le sale riaprano davvero, devono esserci i film. E quelli usciranno solo quando gli effetti della pandemia si attenueranno in tutto il mondo.

GIOVEDÌ Durante la quarantena, è mancata la ritualità delle nuove uscite del giovedì. E la promozione a essa legata, dai trailer alle rubriche sui giornali.

HOLLYWOOD Per far ripartire il lavoro sul set, le produzioni hollywoodiane stanno mettendo a punto una serie di precauzioni sanitarie. Eccone qualcuna: test agli attori prima di iniziare le riprese, pasti monouso (e non buffet) nelle pause, scene di massa realizzate soltanto al computer. E hotel rigorosamente COVID-Free.

IDEE Il Coronavirus ha rappresentato un enorme laboratorio economico e sociologico. In ogni settore, dal lavoro alla vita quotidiana. E anche al cinema, dove sono state sperimentate idee nuove. Come l’alleanza tra distributori e sale, con la piattaforma Outside the Box in Svizzera (o la neonata #Iorestoinsala in Italia).

L’edizione 2020 della Mostra internazionale d’arte cinematografica è prevista dal 2 al 12 settembre.

LIDO Tutti a Venezia! La Mostra del cinema, confermata ai primi di settembre, sarà il primo festival post-COVID-19.

MULAN Dalla Cina è arrivato il virus. Ed è stato proprio il film che racconta la famosa leggenda cinese (in versione «live action», cioè con attori veri) a subirne per primo le conseguenze. Dopo la première (già in versione ridotta) a Londra il 12 marzo, la sua uscita è stata rimandata all’estate.

NUOVE TECNOLOGIE Quest’anno i festival saranno necessariamente online. Ma potrebbero trarre insegnamento dall’esperienza e proporre, ad esempio, tavole rotonde e conferenze stampa sia con ospiti «in presenza» sia a distanza. Magari con tecnologie più avanzate, come gli ologrammi, come aveva già fatto Melenchon, candidato alle ultime presidenziali francesi. Ve lo immaginate l’ologramma di Tarantino che presenta C’era una volta a Hollywood in piazza Grande?

OPEN AIR In estate, spunteranno come funghi. Le proiezioni all’aperto del Cinematografo Ambulante saranno una sessantina, in luoghi davvero suggestivi.

Inizialmente previsto per il 9 aprile, il film «No Time To Die» arriverà nelle sale il prossimo novembre.

PROGRAMMAZIONE Molti film (come No Time To Die, il prossimo James Bond) sono stati rimandati. Ma le uscite dipenderanno non solo dalla Svizzera ma dai Paesi vicini. Per noi, l’Italia: impensabile non avere film doppiati.

QUALITÀ Mai come in questo periodo, abbiamo apprezzato i cinema come punto di riferimento per districarsi nella marea di titoli disponibili online. Gli spettatori, infatti, si fidano delle proposte delle diverse sale.

RIPARTENZA Quella vera sarà a settembre, quando arriveranno anche i grossi film.



SCOPERTE In questi mesi di vagabondaggio libero sulle piattaforme online, i cinefili hanno scoperto cinematografie lontane da Hollywood, nuovi autori, film dimenticati. E continueranno a farlo con i festival online. La curiosità accresciuta non può che far bene al cinema.

TEMPO Ci vorrebbe più tempo. Quante volte è capitato che il film che volevamo vedere, che gli amici ci avevano consigliato, era già uscito dalla programmazione, dopo due o tre settimane in sala ce lo siamo perso? D’accordo con i distributori, come è accaduto in questi mesi di pandemia, le sale potrebbero proporre i film online dopo averli mostrati in sala. Potrebbe essere questo il futuro delle «seconde visioni» del passato?

UOMO INVISIBILE Doveva arrivare al cinema, invece è passato direttamente sulle piattaforme: accadrà anche a molte altre pellicole?

VACCINO Quando arriverà, sarà ancora tutto come prima?

ZOMBIE Li vedremo ancora nelle metropoli deserte? O l’esperienza planetaria della quarantena cambierà anche il modo di raccontare? Intanto Michael Bay (quello di Armageddon e Transformers) sta girando Songbird, primo film sul virus in tempi di pandemia.

