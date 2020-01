Tutto ha origine esattamente cent’anni fa, nel 1920, quando iniziano ad essere pubblicati i libri per ragazzi scritti da Hugh Lofting, ingegnere inglese che dalle trincee della Prima guerra mondiale spedisce lettere illustrate ai figli quando le notizie vere, dirà più tardi, «erano o troppo orribili o troppo noiose». Protagonista della sua opera letteraria, tradotta nel mondo intero, è il dottor John Dolittle, medico che evita i pazienti umani per concentrarsi sugli animali, dei quali capisce perfettamente il linguaggio. Le storie, ambientate in epoca vittoriana, si svolgono in un villaggio immaginario del sud ovest dell’Inghilterra e assumono un carattere avventuroso anche grazie ai viaggi per mare dell’eccentrico medico e dei suoi curiosi amici che puntano a comprendere meglio la natura e la storia del nostro mondo.

Il cinema si è avvicinato quasi subito a questo fantastico universo: già nel 1928 in Germania viene prodotto un cortometraggio animato ispirato ai libri di Lofting, ma il grande successo arriva nel 1967 con il lungometraggio Il favoloso dottor Dolittle, interpretato da Rex Harrison e diretto da Richard Fleischer. Seguono, tra il 1998 e il 2009, i cinque film intitolati semplicemente Il dottor Dolittle, i primi due con Eddie Murphy e gli altri con protagonista Kyla Pratt nei panni di sua figlia Maya. Quella che giunge ora sugli schermi è quindi l’ennesima «variazione sul tema» e, al di là del recupero dell’ambientazione e di molti personaggi originali, punta sulle potenzialità della Computer Graphic nel riprodurre gli animali domestici e parlanti che attorniano il protagonista. Protagonista interpretato da Robert Downey Jr., attore che sembra ormai aver «venduto l’anima» ai blockbuster e che in questo caso figura anche tra i produttori esecutivi del film mentre la produttrice è sua moglie Susan. Un’operazione da 175 milioni di dollari che, dopo la sua deludente uscita nelle sale USA, rischia di tramutarsi in clamoroso flop con perdit che potrebbero superare la metà del budget. E in effetti in questo Dolittle c’è ben poco da salvare: gli effetti speciali risultano macchinosi e poco fluidi, tanto che si ha spesso l’impressione che gli animali siano stati «incollati» sullo schermo; la storia è un puro pretesto per dar vita ad avventure piratesche trite e ritrite e nemmeno la dimensione vagamente ecologica dei racconti originali viene messa adeguatamente in risalto.