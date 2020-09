È scoppiata la pace in casa De Sfroos! Dopo 25 anni la band lariana, popolarissima in Ticino ancor prima che in madre patria, è tornata assieme per una nuova edizione di Manicomi, un album diventato, nel tempo, un oggetto di culto. L’edizione dell’anniversario uscirà il 25 settembre ed è in preordine da oggi su iTunes e pre-save su Spotify. Sempre dal 25 settembre Manicomi sarà disponibile in formato cd e deluxe/limited edition (doppio vinile e cd) nei negozi tradizionali, oltre che su tutte le piattaforme streaming e in digital download. Il cofanetto deluxe/limited edition sarà disponibile anche in versione autografata sul sito di Music First. Tutte le canzoni del disco, che sarà pubblicato da MyNina/Artist First, sono state rimasterizzate negli studi della RSI.