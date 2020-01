A cinque anni dalla scomparsa, oggi 4 gennaio, a Napoli è più che mai vivo il ricordo di Pino Daniele. La città ha infatti organizzato omaggi con concerti, incontri e programmazioni radiofoniche. Torna anche l’appuntamento con il pianoforte del maestro Danise che suonerà per il quarto anno sul lungomare per chiamare a raccolta tutti i fan. L’invito per l’evento «Pino Daniele, I still love you» è partito dalla pagina Facebook «Ricordando Pino Daniele» in collaborazione con «Danise #scugnizzoDelJazz».