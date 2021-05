Il brano in fatti è un mix tra batterie, campioni con sonorità e tagli classici della musica Rap che vanno a fondersi in un ritmo prettamente Deep House. A questi elementi, come un cuoco che mette insieme «differenti ingredienti provenienti da paesi lontani e riesce a trovare l'equilibrio giusto per dare gusto alla sua nuova pietanza», si aggiunge una voce dal tocco Soul/RnB. È quella di Giada, in arte Corneille Noire, e rappresenta «il valore aggiunto alla canzone. A sentirla in tanti penserebbero a una ragazza afroamericana e invece lei è una ragazza ticinese con un talento immenso, scoperta per caso in una Jam Session», scrive Joe Da Silva presentando il singolo.