Uno spot della Regione Liguria andato in onda durante la prima serata del Festival di Sanremo alimenta la polemica: già in onda Amadeus aveva messo l’accento, ribadito poi in conferenza stampa, sul fatto che fosse inopportuno. Nella pubblicità, parlando proprio della trasmissione musicale, si diceva che «dopo la seconda canzone dormono tutti». Ne parliamo con Emanuele Rossi del Secolo XIX di Genova.