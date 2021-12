Peloton ha cancellato dai suoi social lo spot con Chris Noth dopo le accuse di stupro raccolte dall’«Hollywood Reporter» contro l’attore tornato nel ruolo di Mr. Big per il reboot di «Sex and the City».

Lo spot del colosso del fitness era arrivato in reazione alla prima puntata del sequel «And Just Like That» in cui Noth, nelle parti dell’ormai marito di Carrie (Sara Jessica Parker) moriva d’infarto dopo 45 minuti sull’omonima bicicletta da spinning.