I membri del quartetto andranno ciascuno per la loro strada nel 2023 per concentrarsi sull’insegnamento e sul lavoro da solista. «Non perché siamo stanchi di suonare o perché non andiamo più d’accordo», ha detto Philip Setzer, un violinista e uno dei membri fondatori: «Ma a un certo punto è meglio lasciare quando siamo ancora al meglio e far sì che il pubblico resti sorpreso invece di chiedersi ‘perché’ suoniamo ancora’».