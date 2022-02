Galvanizzato da una prima serata da record (una media di quasi 11 milioni di telespettatori, pari al 54.7% di share - un risultato che non solo supera tutti quelli ottenuti dalle due precedenti gestioni Amadeus ma è il più alto dal 2005), il 72. Festival di Sanremo si è ripresentato al pubblico televisivo con una serata dal copione quasi identico ma con qualche sostanziale differenza: una co-presentatrice di tutt’altro tenore rispetto alla sostanzialmente anonima Ornella Muti della serata iniziale (l’attrice Lorena Cesarini, che pur emozionatissima e a tratti decisamente impacciata, si è lanciata in un coraggioso e personale monologo contro il razzismo) e un Checco Zalone chiamato ad un compito non semplice: non far rimpiangere il vulcanico ed esplosivo Fiorello del trionfale esordio nelle...