Annullato come tutti i grandi eventi in Svizzera, JazzAscona alza la testa nel post-coronavirus con un doppio appuntamento, denominato «Jammin’ for New Orleans», che prevede un weekend con musica in streaming dalla capitale del jazz (il 26-27 giugno) e tre giorni di musica acustica dal vivo ai quattro angoli del Borgo da giovedì 2 a sabato 4 luglio. Due proposte con le quali la kermesse verbanese intende lanciare un segnale di fiducia nel futuro, segnalando la propria vicinanza ai musicisti e contribuendo al rilancio turistico di Ascona.

Venerdì 26 e sabato 27 giugno, negli spazi della Fondazione Majid il pubblico avrà modo di ascoltare alcune band locali e soprattutto di assaporare un po’ di quell’atmosfera tanto cara ai fan del festival asconese attraverso una serie di interventi musicali realizzati in esclusiva per JazzAscona e trasmessi online da artisti di New Orleans che avrebbero dovuto esser presenti quest’anno al festival. Una partecipazione a distanza, dunque, per ribadire lo stretto legame che dal 1985 unisce in musica la metropoli del Mississippi e le rive del lago Maggiore.

Il secondo appuntamento, da giovedì 2 a sabato 4 luglio, coinvolgerà invece una quindicina di band locali, svizzere ed italiane che proporranno una serie di incursioni musicali con esibizioni in acustica per le vie del Borgo e concerti in una quindicina di esercizi ed hotel di Ascona. Le date corrispondono a quello che doveva essere il week-end conclusivo del festival. È un’occasione dunque per ribadire che JazzAscona c’è, che il festival è più forte di tutte le avversità e che la musica non può e non deve fermarsi. Fra i gruppi annunciati The Hot Teapots e The Jim Dandies (New Orleans style), il cantante, chitarrista e songrwriter Pascal Gamboni, gli asconesi Blue Dream, Olivia & the Funcats e Mida, ma anche Dodicisuoni (latin), Erry & Kenzo, Inglorious Neptunes (funk groove), Manoucherie (gipsy), Mauro Pesenti Trio e Organize Two (jazz), Simply Trio in Jazz feat. Alfredo Ferrario (swing), The Raw Soul (blues, soul) e il duo Soul Jazz con Sandro Schneebeli e Andi Appignani.

Entrambi i weekend sono gratuiti, ma al pubblico verrà data la possibilità di fare una donazione (sotto forma di offerta libera) a favore della quarantina di musicisti della Città del Delta la cui partecipazione era prevista a JazzAscona 2020.

Maggiori dettagli sul programma “Jammin’ for New Orleans su www-jazzascona.ch