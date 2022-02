È l’autore di Gelato al cioccolato, Sempre tu, Ciao, Un amore grande, Firenze Santa Maria Novella: brani che, in Italia ma anche all’estero, hanno riscosso un tale successo che, ancora oggi, se li si cita vengono subito in mente le parole e si inizia a canticchiarli. Lui è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo e giovedì 24 alle 20.50 arriverà con il suo tour che celebra i 40 anni di Su di noi al Palazzo dei Congressi di Lugano (prenotazioni: biglietteria.ch). Lo abbiamo incontrato.

Partiamo proprio da Su di noi: quando ha scritto questa canzone immaginava che avrebbe ottenuto un simile consenso?«Premetto innanzitutto che, volendo essere precisi, la canzone ha ormai 42 anni e se festeggiamo solo ora il suo quarto decennio è perché, purtroppo, la pandemia ha bloccato per ventiquattro mesi il tour che avevo...