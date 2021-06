Un lungo, atteso, liberatorio sospiro di sollievo. Gabriele Censi, organizzatore di eventi e responsabile della GC Events, accoglie con un sorriso gli allentamenti del Consiglio federale. Sì, torneranno le manifestazioni e sì, i concerti si terranno (più o meno) come prima. Senza limitazioni di pubblico, a patto di avere con sé il certificato COVID. «Era proprio quello che chiedevamo» dice con forza il nostro interlocutore. «La possibilità di programmare, ecco. E questo perché, nel nostro settore, lavoriamo con grande anticipo. Iniziamo a ragionare su un evento sei mesi, ma spesso anche un anno prima. Fino a maggio, era impossibile avere simili orizzonti. Non sapevamo cosa sarebbe successo di lì a poco e mettere in cartellone qualcosa a settembre o ottobre, al di là dei vaccini, sembrava un rischio. Un azzardo. Mancavano prospettive. Con queste decisioni, ora, abbiamo un margine di sicurezza in più. Banalmente, possiamo tornare a lavorare».

Tutto molto bello. Anche se le varianti spaventano e il certificato non fa l’unanimità. E se le cose, un po’ come sul finire dell’estate scorsa, peggiorassero di nuovo? «Nella vita non si sa mai» risponde Censi. «Abbiamo imparato, proprio per via della pandemia, che è necessario avere un piano B. Magari anche un piano C. Il Consiglio federale, tuttavia, ci ha dato una possibilità importante. E così, adesso, possiamo ragionare in termini di concerti e grandi eventi. Possiamo riabbracciare il pubblico. Alle spalle abbiamo molte certezze, insomma».

Abbiamo lanciato Castle on Air per dare un segnale. E la risposta è stata ottima

Chi lavora nel settore degli eventi e dei concerti, in fondo, era abituato anche prima a soffrire. Le assicurazioni, ad esempio, erano una componente essenziale dell’equazione. Della serie: e se il camion che trasporta gli strumenti di una band bucasse una gomma e non arrivasse in tempo al luogo del concerto? E se la band di turno non potesse esibirsi perché ha perso un aereo? E via discorrendo. Da un anno e mezzo a questa parte, la parola pandemia ha assunto un ruolo centrale. «Prima che arrivasse il coronavirus, gli organizzatori di eventi raramente si assicuravano contro epidemie o pandemie» afferma Censi. «Si riteneva, per farla breve, che ci fosse lo 0,001% di possibilità che si verificasse un evento del genere. Erano più probabili calamità come i terremoti, o atti terroristici o vandalismi vari. Adesso, è vero, si è aperta una nuova prospettiva e anche le assicurazioni private si stanno adeguando. Un organizzatore può tutelarsi in maniera più mirata, sebbene al momento non esista – per dire – una copertura vera e propria in caso di nuova ondata. Il cantone stesso, che ha promesso il cosiddetto scudo protettivo, non è stato chiarissimo in termini di aiuti. La verità è che la percentuale di rischio, da parte imprenditoriale, è rimasta intatta. Anzi, addirittura è aumentata».

La GC Events, nel frattempo, si era già mossa annunciando Castle on Air. A fine luglio, nella splendida cornice di Castelgrande a Bellinzona, si esibiranno Ludovico Einaudi, Ernia, Max Pezzali e Gianna Nannini. Tanta roba. «Il discorso, alla base, era semplice: ripartiamo subito a mille o manteniamo un profilo basso? Abbiamo deciso di annunciare Castle on Air per dare un segnale al pubblico e forse anche a noi stessi. Bisognava tornare, ecco. Perché se avessimo continuato a temporeggiare, può darsi che la gente si sarebbe disabituata all’idea di un concerto. Il segnale dato è stato forte e la risposta ci ha dato morale». Appunto, la risposta in termini di prevendita ha lasciato quasi di stucco Censi: «L’estate scorsa, con la relativamente piccola parentesi del lockdown, eravamo sicuri che qualsiasi evento avrebbe riscorso successo. Adesso, invece, dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, non eravamo così certi che ci sarebbe stato il boom. Avevamo un pizzico di timore. Ma le preoccupazioni sono scivolate via non appena abbiamo aperto la prevendita: in una settimana abbiamo venduto oltre duemila biglietti. D’accordo le regole, d’accordo il certificato COVID, ma le persone hanno voglia e bisogno di eventi. E questa constatazione è di buono auspicio per programmare nuove cose».

