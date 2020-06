Sembra quasi la commovente chiusura di un cerchio. In tutta la complicata parabola esistenziale del fotografo Roberto Donetta la Francia rappresentò un miraggio e uno spauracchio come per tanti suoi conterranei bleniesi ma anche, nel suo caso particolare, tristemente qualcosa di più. Per Donetta la Francia fu il luogo chimerico che si portò via la sua famiglia (tutti i suoi figli, ne ebbe sette, con l’eccezione di Brigida e di Giuseppina e persino la moglie Linda in modi e tempi diversi) che costretta ad emigrare dalla fame e dalle insostenibili condizioni di vita proprio nella regione dei Pirenei riuscì finalmente a sbarcare il lunario. Lui no. Lui la Francia non ebbe mai la forza o il coraggio di raggiungerla. Dal 1912 rimase ostinato e «originale» ( come si definivano una volta questi personaggi)...