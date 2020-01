Ad aggiudicarsi il decimo concorso Percento culturale Migros documentario-CH è stato un gruppo di donne. Il 24 gennaio 2020, in occasione delle Giornate cinematografiche di Soletta, le cinque registe e due produttrici della Svizzera francese e tedesca si sono viste conferire il premio per «Les Nouvelles Èves» (Emilia Productions di Zurigo). La realizzazione del progetto vincitore sarà finanziata con 400’000 franchi nonché con un sostegno supplementare della SRG SSR pari a 80’000 franchi.

Protagonista di «Les Nouvelles Èves» è la donna. Il collettivo di registe si addentra nella vita quotidiana delle proprie concittadine per mostrare cosa significhi oggi essere donna in Svizzera. «La chiarezza delle asserzioni e l’energia dei toni delle registe testimoniano di un’euforia collettiva tutta al femminile senza precedenti nella cinematografia svizzera», afferma Nadine Adler Spiegel, responsabile Cinema, Direzione affari culturali e sociali, Federazione delle cooperative Migros.

Le vincitrici sono per la regia Camille Budin, Annie Gisler, Jela Hasler, Wendy Pillonel e Anna Thommen e per la produzione Judith Lichtneckert e Liliane Ott. La giuria 2019 era invece composta da Jean-Stéphane Bron (presidente e regista), Nadine Adler Spiegel (responsabile cinema, direzione affari culturali e sociali della Federazione delle cooperative Migro), Silvana Bezzola Rigolini (RSI/Acquisto documentari e Pacte de l’audiovisuel), Claudia Bucher, (responsabile Thema & Geopolitik di ARTE G.E.I.E a Strasburgo) e Jakob Tanner (storico).

Il documentario è un genere di centrale importanza nella cinematografia svizzera. Per offrire una piattaforma promettente dedicata a questo genere e per stimolare il dibattito su argomenti di rilevanza sociale, il Percento culturale Migros ha indetto dal 2010 al 2020 un concorso per film documentari suddiviso in due fasi. Il Percento culturale Migros si considera soddisfatto di queste dieci edizioni dedicate alla promozione del documentario svizzero ed è convinto che l’obiettivo di incentivare questo genere cinematografico sia stato raggiunto. Per l’elaborazione del progetto fino alla pre-produzione, nella prima fase sono selezionati ogni volta tre progetti che ricevono un contributo di 25 000 franchi ciascuno. Il progetto vincitore è poi designato nella seconda fase. La produzione del documentario è sostenuta da Engagement Migros - il fondo di sostegno del gruppo Migros. Insieme alla SRG SSR, esso mette a disposizione un importo pari a 480 000 franchi.